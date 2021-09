Startelf-Einsatz gegen San Marino: Youssoufa Moukoko jüngster U21-Nationalspieler der DFB-Geschichte

Wo Youssoufa Moukoko ist, purzeln die Rekorde: Am Donnerstagabend hat der Youngster von Borussia Dortmund die nächste Bestmarke aufgestellt. Am 1. Spieltag der EM-Qualifikation des neuen U21-Jahrgangs in San Marino kam der Stürmer mit 16 Jahren, neun Monaten und zwölf Tagen zu einem Startelf-Einsatz und löste damit Florian Wirtz als jüngsten deutschen U21-Debütanten ab. Der Leverkusener, der im Sommer U21-Europameister wurde und aktuell bei der A-Nationalmannschaft weilt, war bei seinem Debüt gegen die Republik Moldau in der EM-Qualifikation im Oktober 2020 (5:0) 17 Jahre, fünf Monate und sechs Tage alt. Anzeige

Moukoko wurde von Nationaltrainer Stefan Kuntz bereits im März für die Vorrunde der U21-EM nominiert. Schon damals hatte der Coach mit einem Debüt des BVB-Youngsters geliebäugelt. Allerdings zog sich Moukoko im DFB-Training eine hartnäckige Bänderverletzung zu, die ihn für den Rest der Saison außer Gefecht setzte. Nach fünf absolvierten Pflichtspielen in dieser Saison, darunter ein Startelf-Einsatz im Supercup gegen den FC Bayern (1:3), war Moukoko nun fit für sein U21-Debüt. Kuntz schwärmte bereits vor einigen Monaten nach ersten Trainingseinheiten über den Jung-Stürmer: "Er weiß, wo er im Strafraum stehen muss und was er mit dem Ball machen muss, um Tore zu erzielen. In diesen zwei Punkten verhält er sich außergewöhnlich."