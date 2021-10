Einsatz von Youssoufa Moukoko fraglich: U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo bestätigt Verletzung des BVB-Juwels

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss in den anstehenden EM-Qualifikationsspielen am Donnerstag gegen Israel und fünf Tage später in Ungarn womöglich auf Youssoufa Moukoko verzichten. "Er ist gerade im MRT. Er hat sich gestern eine leichte Muskelverletzung zugezogen", teilte der neue U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo auf der Pressekonferenz am Mittwochnachmittag mit.

Anzeige