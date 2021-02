FC Bayern, BVB, RB Leipzig & Co. betroffen: UEFA sagt Youth League ab

Die Europäische Fußball-Union hat die UEFA Youth League für diese Saison aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Das entschied das UEFA-Exekutivkomitee am Mittwoch. Aufgrund der Reisebeschränkungen in Europa sei die Organisation der Spiele nur schwer möglich. Den Beginn des Wettbewerbs weiter nach hinten zu verschieben, sei ebenfalls kaum machbar. Die Gesundheit und Sicherheit von Nachwuchsspielern müsse die höchstmögliche Priorität genießen, so die UEFA.

In der Champions League und der Europa League hatte sich der europäische Verband hingegen entschieden trotz der derzeitigen Situation an der Fortsetzung der Wettbewerbe festzuhalten. Aufgrund der strikten Reisebeschränkung für Teams aus einigen Ländern kam es zuletzt aber zu Verlegungen der Partien. So trat RB Leipzig gegen den FC Liverpool am Dienstag in Leipzig an. Die TSG Hoffenheim trifft am Donnerstag im spanischen Villarreal auf den FK Molde aus Norwegen. Borussia Mönchengladbach bestreitet sein "Heimspiel" gegen Manchester City am 24. Februar ebenfalls in Budapest.