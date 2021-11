Youth League: RB Leipzigs Nachwuchs verliert auch in Brügge

Roeselare. Der Nachwuchs von Fußball-Bundesligist RB Leipzig bleibt in der UEFA Youth League punktlos. Das Team von Trainer Daniel Meyer kassierte am Mittwoch ein 1:4 (1:2) bei der U19 des FC Brügge und damit die fünfte Niederlage im fünften Spiel.

Robin Friedrich (40. Minute) gelang in Belgien lediglich der zwischenzeitliche Ausgleich. Für Brügge, das in Leipzig ebenfalls 4:1 gewonnen hatte, trafen in Roeselare Ibe Hautekiet (31.), Arne Engels (43.), Cisse Sandra (60.) und Lynnt Audoor (88.). Damit steht Leipzig schon vor dem letzten Spiel als Gruppenletzter fest.