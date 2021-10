"Yussi Poulsen hat das Spiel gedreht!" Die Stimmen zum 4:1-Sieg von RB Leipzig gegen Fürth

Nicht vollends überzeugt und dennoch 4:1 gewonnen: Die Fans von RB Leipzig erlebten am Samstagnachmittag ein Wechselbad der Gefühle. An eine indiskutable erste Halbzeit schloss sich eine zweite Spielhälfte an, in der die Spieler zeigten, wozu sie spielerisch fähig sind. Wir haben nach diesen denkwürdigen 90 Minuten erste Reaktionen von Trainern, Spielern und Experten gesammelt.