Unterschrift perfekt: Stürmerstar Yussuf Poulsen verlängert bei RB Leipzig

Jetzt ging alles ganz schnell. Nach SPORTBUZZER-Informationen hat Yussuf Poulsen seinen bis 2021 laufenden Vertrag um weitere zwei bis drei Jahre verlängert. Mit dem neuen Kontrakt bessert der mit zwölf Bundesliga-Toren beste Stürmer der Rasenballer sein Gehalt auf und gehört fortan zu den Spitzenverdienern beim Bundesliga-Dritten. Publikumsliebling Poulsen kam 2013 von Lyngby IF und ist dienstältester RB-Profi. Bilanz: 209 Pflichtspiele, 54 Tore, 36 Vorlagen. In der aktuellen Bundesliga-Saison glänzt der dänische Nationalspieler und Café-Haus-Besitzer als Torschütze und Vorbild in Sachen Mentalität.