Yvonne Most feiert Ironman-Sieg und verzichtet auf „Mumienexpress“ auf Hawaii

Klagenfurt. Die Leipzigerin Yvonne Most hat bei ihrem elften Ironman ihren vierten Altersklassen-Sieg eingefahren. Die Triathletin vom RSV Speiche triumphierte am Sonntag beim Langstreckenrennen in Klagenfurt. Die 55-Jährige hatte nach dem Schwimmen noch 20 Minuten Rückstand auf die Spitze und legte dann auf dem Rad und beim Lauf jeweils Top-Leistungen hin. Nach ihrer Marathon-Fabelzeit von 3:47 Stunden hatte sie im Ziel in 11:30 Stunden rund 24 Minuten Vorsprung.

Damit schaffte sie deutlich die Qualifikation zur WM auf Hawaii, wo sie bereits 2014 und 2016 dabei war. Diesmal verzichtet Yonne Most aber auf die Reise nach Big Island, was nicht nur an den enormen Kosten liegt. Der Mythos sei für sie verflogen, was auch am Altersklassenwechsel liegt. Denn die AK 55 und älter der Frauen darf auf Hawaii erst ganz zum Schluss ins Wasser – eine Stunde nach dem Hauptstart. „Das klingt ein bisschen wie Mumienexpress – das möchte ich nicht.“ Über ihre Leistung in Kärnten war sie dennoch mega happy.