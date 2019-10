Zäher Pokalsieg: Lokomotive Leipzig bezwingt Bischofswerdaer FV

Leipzig. Lok lief im Vergleich zum Spiel am Freitag mit zwei personellen Veränderungen auf. Milan Senic ersetzte Sascha Pfeffer. Aykut Soyak lief für Patrick Wolf auf, der im Abschlusstraining noch mit Problemen im Oberschenkel zu kämpfen hatte und deshalb aus Vorsicht nicht im Kader stand.

Für die Gäste aus Leipzig gestaltete sich der Auftakt in die Partie , wie am vergangenen Freitag schon, schwer. Aus dem Spiel heraus ließ Bischofswerda kaum etwas zu. Lediglich bei Standards konnte Lok den Gastgebern gefährlich werden. Auffälligster Spieler war dabei Soyak, dessen gute Ecken, Freistöße und Hereingaben jedoch selten einen Abnehmer fanden. Bisweilen war das Spiel sehr zerfahren – wirkliche Großchancen gab es kaum.

Im Halbzeitinterview mit dem MDR gab sich der geschonte Wolf dennoch sicher: „Das kriegen wir noch hin und werden heute als klarer Sieger vom Platz gehen.“ Er sollte Recht behalten, obwohl der Sieg seiner Mitspieler nicht all zu überzeugend war.

Wolf nach drei Siegen zufrieden mit der Mannschaft

Auch nach dem Wiederanpfiff kam von Lok nicht wirklich viel. In der 55. Minute weckte dann Soyak alle Bteiligten auf dem Platz mit einem prächtigen Fernschuss. Sein Versuch ging noch an die Latte, ehe Matthias Steinborn den zurückspringenden Ball im zweiten Nachschuss im Tor unterbringen konnte.

Danach blieb Lok spielbestimmend, konnte sich aber kaum weitere nennenswerte Chancen erarbeiten. Auch Bischofswerda blieb weitestgehend blass. Bis auf einen Freistoß von Daniel Maresch (60. Minute) und einen Schuss neben das Tor von Paul Roger Henschke (65. Minute). Gefährlich wurde es dann doch noch einmal für Lok. Und zwar in der 89. Spielminute als Frank Zille Torhüter Lukas Wenzel mit einem strammen Schuss ins rechte untere Eck prüfte, dieser aber parieren konnte. Das sollte auch zugleich die letzte Chance des Spiels sein.

Interimscoach Wolfgang Wolf kann nach drei Siegen in den ersten drei Spielen zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft sein. Am Sonntag folgt mit Union Fürstenwalde der nächste Gegner (13.30, Bruno-Plache-Stadion). Ein Sieg ist dabei Pflicht, um weiter Anschluss an die Tabellenspitze zu halten.