Zahnlose Rhein-Neckar Löwen trotten zum SC DHfK Leipzig

Leipzig. Mit dem Wort "Sensation" wird im (Sport-)Journalismus ja schnell hantiert. Meist ist es grob übertrieben, doch für das, was sich am 29. Mai in der Mannheimer SAP-Arena abspielte, reicht der Ausdruck beileibe nicht aus. Da siegte der zuvor auswärts noch sieglose abgeschlagene Tabellenletzte Eulen Ludwigshafen beim Vierten Rhein-Neckar Löwen - DHB-Pokalsieger 2018 und Champions-League-Achtelfinalist - mit 29:26. Nur durch diesen Erfolg haben die Eulen am letzten Spieltag überhaupt noch die Chance auf den Klassenerhalt, während die Löwen dabei sind, alle ihre Saisonziele zu verpassen.

"Das war auf jeden Fall eine Riesenüberraschung", sagt auch DHfK-Trainer André Haber, der mit seinen Jungs am Sonntag (15 Uhr, Arena Leipzig) gegen die Badener antritt. Eine historisch große Chance auf den ersten Sieg gegen das Spitzenteam sieht der 32-Jährige aber nicht: "Das Match gegen Ludwigshafen war sehr zerfahren, ein Kampfspiel." Als einzelne Partie sei es darum kein Fingerzeig für die Möglichkeiten der Grün-Weißen am Sonntag. Immerhin konnten sie beim 24:24 im Hinspiel dem Favoriten schon mal einen Punkt abknöpfen. Damals war das Ergebnis noch ein positiver Ausreißer in einer insgesamt schwachen Hinrunde, inzwischen hat sich der SC DHfK aber gefangen und zum Ende der Saison noch einmal aufgedreht. So ist bei einem Triumph gegen die Löwen sogar noch Platz zehn in der Abschlusstabelle möglich.