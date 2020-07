Großer Name für den 1. FC Lok: Piplica kommt nach Probstheida

Leipzig. Ein berühmter Name kommt nach Leipzig-Probstheida und läuft künftig im blau-gelben Trikot auf: Der 1. FC Lok hat den gebürtigen Cottbusser Zak Paulo Piplica verpflichtet. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger wurde zwischen 2011 und 2015 bei RB Leipzig ausgebildet und spielte zuletzt in der A-Junioren-Bundesliga für den FC Carl Zeiss Jena. Bei den Thüringern kam er auch in der zweiten Männer-Mannschaft in der Oberliga zum Einsatz. Sein Vater Tomislav genießt Kult-Status. Der Torhüter absolvierte zwischen 1998 und 2007 für Energie Cottbus 248 Spiele in der Bundesliga und 2. Liga.