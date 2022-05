Zalazars Schuss ins Glück: Schalke 04 macht Bundesliga-Aufstieg mit Spektakel-Sieg gegen St. Pauli klar

Der FC Schalke 04 steht als erster Bundesliga-Aufsteiger fest: Der Revierklub drehte am Samstagabend gegen den FC St. Pauli einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand noch zu einem 3:2 (0:2)-Erfolg und kann nicht mehr aus den ersten beiden Plätzen des Zweitliga-Klassements verdrängt werden. St.-Pauli-Profi Igor Matanovic hatte den Aufstiegsfavoriten mit einem Doppelschlag innerhalb von acht Minuten zunächst geschockt (9./17.). Im zweiten Durchgang drehte Schalke jedoch auf und kam durch einen Doppelpack von Simon Terodde (47./Elfmeter/.71.) und ein Tor von Rodrigo Zalazar (78.) zum Dreier, der den direkten Sprung ins deutsche Oberhaus besiegelte. Die Gäste aus Hamburg, bei denen Marcel Beifus und Matanovic noch frühzeitig des Feldes verwiesen wurden (81./90.+4), verabschiedeten sich indes nahezu aus dem Aufstiegsrennen. Anzeige

Schalke war druckvoll in die Partie gestartet – gewillt, das Aufstiegsvorhaben am 33. Spieltag umzusetzen. So erspielte sich die Mannschaft von Interimstrainer Mike Büskens erste hochkarätige Chancen, die Terodde (1.) und Marius Bülter (6.) jedoch ausließen. Und so schlug der Underdog, der durch den jüngsten Corona-Ausbruch geschwächt antrat, auf der anderen Seite eiskalt zu. Erst veredelte Matanovic eine feine Kombination mit dem 1:0 (9.), dann legte der Offensivspieler der Kiezkicker per Flachschuss nach (17.).

Schalke wirkte geschockt und brauchte einige Minuten, um sich von dem Doppelschlag der Hamburger zu erholen, zeigte sich jedoch auch weiter couragiert und kämpferisch. Ein Tor von Ko Itakura wurde wegen vorangegangenem Handspiel noch zurückgenommen (23.), auch Bülter ließ eine weitere aussichtsreiche Möglichkeit liegen (33.). Erst im zweiten Durchgang brach St. Pauli schließlich unter dem Dauerdruck der Schalker zusammen. Kurz nach der Pause stellte Terodde per Strafstoß den Anschluss her (47.), rund zwanzig Minuten später traf der Torjäger mit seinem 29. Saisontreffer zum Ausgleich (71.). Der Revierklub spielte unentwegt auf Sieg und belohnte sich durch Zalazar, der die Veltins-Arena per Schuss unter die Latte zum Tollhaus verwandelte (78.). Beifus sah in einer hitzigen Schlussphase nach einem groben Foulspiel noch die Rote Karte (81.), auch Doppel-Torschütze Matanovic musste mit Gelb-Rot frühzeitig vom Platz (90.+4).