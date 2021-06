ZDF-Kommentator Béla Réthy über Eriksen-Kollaps: "In dem Moment bist du nicht nur Reporter"

SPORTBUZZER: Herr Réthy, während Ihrer Kommentierung des EM-Spiels Dänemark gegen Finnland brach plötzlich der dänische Nationalspieler Christian Eriksen zusammen und musste medizinisch notversorgt werden. Haben Sie solch eine Situation live am Mikrofon schon einmal erlebt?

Béla Réthy (64): Nein. Und dass man um das Leben eines Sportlers live im Stadion kämpft und bangt, will ich auch nie wieder erleben. In all den Jahren meines Berufslebens war das meine bisher schwierigste, weil emotionalste Übertragung.