Welke gibt Sport-Moderation im ZDF auf - Breyer und Müller-Hohenstein führen durch EM

Moderator Oliver Welke wird beim ZDF nicht mehr im Sport arbeiten. Der 55-Jährige werde bei der EM in diesem Sommer und bei der WM im kommenden Jahr in Katar schon nicht mehr dabei sein, teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Dienstag mit. Das ZDF schrieb in einem Statement von einer "einvernehmlichen Lösung". Zuerst hatte der Branchendienst dwdl über die Personalie berichtet.

