Ex-Profi Zé Roberto lobt FC Bayern vor Finale im DFB-Pokal: "Momentan stärkste Mannschaft Europas"

Vor dem DFB-Pokalfinale zwischen seinen beiden Ex-Klubs Bayer Leverkusen und FC Bayern München am Samstag (20 Uhr) hat Zé Roberto die Münchener in einem Gastbeitrag für den Kicker gewürdigt. "Sie stellen momentan die stärkste Mannschaft Europas", schrieb der Brasilianer über die Mannschaft von Trainer Hansi Flick, die dem FCB jüngst den achten deutschen Meistertitel in Folge beschert hatte. Der ehemalige Mittelfeldspieler lobte explizit auch Flick, der das Traineramt bei den Bayern im November 2019 von Niko Kovac übernommen hatte. "Was Flick aufgebaut hat, ist phänomenal, nicht nur taktisch, auch bezüglich Mannschaftsführung", so Zé Roberto. Der Coach habe Stabilität erreicht.