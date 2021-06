Zehn Bezirksligen und zwei Landesligen: Die Staffeleinteilungen im Bezirk Hannover

Die Würfel sind gefallen. Nachdem sich die Vereinsvertreter der hannoverschen Bezirks- und Landesligen in den vergangenen Wochen über das Vorgehen nach der annullierten Saison abgestimmt haben, stehen jetzt auch die Staffeln für die neue Saison fest.

Am Sonntag gab der NFV die Einteilungen bekannt. Wie in der annullierten Vorsaison gibt es zwei Landesligastaffeln mit neun beziehungsweise zehn Mannschaften. In den kleinen Staffeln wird ausgespielt, wer sich für die Aufstiegsrunde (sechs Teams, Hin- und Rückspiel) und für die Abstiegsrunde (13 Teams, nur Hinspiel) qualifiziert. Die Staffeln sind dieselben wie in der Vorsaison.