Seit zehn Jahren ein Team: Larissa Skierlo und Stute Scarlett haben eine ganz besondere Verbindung

„Scarlett war mein erstes eigenes Pferd. Als ich sie bekommen habe, lag ich fast jede Woche einmal im Dreck“, erinnert sich Skierlo und lacht. „Sie war vielleicht nicht unbedingt das ideale Anfängerpferd. Sie buckelte auch mal oder hat im Gelände auf dem Absatz kehrt gemacht und ist nach Hause gegangen. Aber ich habe mich durchgebissen, und über die Jahre sind wir wie ein altes Ehepaar geworden“, sagt Skierlo über die Stute, die auf dem Gelände der RSG Roggen-Hof in Thönse nun ihre Pferderente genießt. Vielleicht passen die beiden aber auch deshalb so gut zusammen, weil auch Skierlo gerne mal ihren eigenen Kopf durchsetzt.

Unbedingt vorne in den Sattel

Begonnen hat ihre Leidenschaft für Pferde schon als Dreijährige. „Meine Eltern haben damals in Nienburg gelebt, gleich gegenüber war der Reitverein. Und wie das bei so vielen kleinen Mädchen der Fall ist, haben die Pferde auch auf mich eine große Faszination ausgeübt. Ich wollte unbedingt vorne auf dem Sattel mitreiten“, sagt Skierlo. Zwei Jahre später zieht die Familie nach Hannover. Mit den Pferden ist es hier nicht so einfach wie in Nienburg, weshalb die fünfjährige Larissa ihrer Mutter ständig mit dem Wunsch in den Ohren liegt, unbedingt wieder aufs Pferd zu wollen. „Es gab damals aber kaum Reitvereine in Hannover, die Kindern in diesem Alter zutrauten, mit einem Pferd richtig umgehen zu können“, sagt die Reiterin, die als Account-Managerin bei der Telekom arbeitet.

Irgendwie setzt sich die kleine Nervensäge aber durch und findet ihre neue Reiterheimat beim Reit-, Fahr- und Voltigierverein Hubertus Langenhagen. „Da gab es aber nur große Pferde, keine Ponys – und ich war recht klein. Aber ich habe nicht lockergelassen, ich wollte das unbedingt“, sagt Skierlo. Schon bald durfte auch sie voltigieren, „als Achtjährige bin ich dann auch auf Schulpferden geritten. Insgesamt war ich zehn Jahre dort und bin dem Verein bis heute verbunden.“

Auch ihrem nächsten Verein hat sie bislang schon zehn Jahre lang die Treue gehalten. Bei der RSG Roggen-Hof in Thönse verbringt die ­29-Jährige, die in Burgdorf wohnt, den größten Teil ihrer Freizeit. „Der Stall in Thönse ist für mich wie eine zweite Familie und ein großer Teil meines Lebens.“

Dressur wird zur Leidenschaft

Hier im Nordosten der Region ist auch ihre Leidenschaft für die Dressur entstanden – woran Scarlett einen großen Anteil hatte. „Sie hatte immer wieder Probleme an den Beinen und konnte deshalb irgendwann nicht mehr springen. Da haben wir dann mit Dressur angefangen. Irgendwann hat es richtig Spaß gemacht, und wir sind bis zur Klasse L auf Turnieren geritten“, sagt Skierlo. „Für mich ist die Reiterei von Kindheit an eine totale Passion. Und heute zudem ein toller Ausgleich zur Arbeit. Ein toller Sport mit der Komponente Persönlichkeitsentwicklung, weil ja immer der Partner Pferd dabei ist.“ Und eine bessere Partnerin als Scarlett hätte sie kaum finden können .