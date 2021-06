Zehn Landesmeister-Titel und 23 Mal Edelmetall für VfL-Leichtathleten

Die Bundeskader-Athleten Burbulla und Schwechheimer führten jeweils die Disziplinen über 100 Meter, 200 Meter und den Weitsprung an, „es waren hervorragende Ergebnisse“, sagt Abteilungsleiter Marco Quarata. Jaworski bestätigte in der Altersklasse U18 ihre starke Form aus der Vorwoche , in der sie mit 12,15 Sekunden einen Vereinsrekord über 100 Meter aufgestellt hatte. In Göttingen sprintete sie über die 100 m (12,20 Sekunden) und über die 200 m stellte sie obendrein mit 25,06 Sekunden eine persönliche Bestleistung auf. „Das macht Hoffnung, dass sie auch bei der deutschen Meisterschaft vorn mitlaufen kann“, sagt Quarata anlässlich des vom 30. Juli bis 1. August stattfindenden Wettbewerbs in Rostock für die Altersklassen U18 und U20.

23 Mal Edelmetall für die Leichtathleten des VfL Wolfsburg: Bei den Landesmeisterschaften am vergangenen Wochenende in Göttingen konnte der VfL zehn Titel einsammeln, allen voran die Para-Leichtathleten Laura Burbulla und Lukas Schwechheimer, die gleich dreimal erfolgreich waren. Jeweils zweimal ganz oben auf dem Sieger-Treppchen standen Nele Jaworski und Julian Karsten. Daneben gewannen die VfL-Athletinnen und Athleten weitere acht Silber- und fünf Bronze-Medaillen.

Julian Karsten übertrumpf Bestleistung seines Bruders

Ebenfalls zweifacher Landesmeister wurde Karsten. In der Altersklasse M14 dominierte er die Disziplinen Hochsprung (1,78 m, persönliche Bestleistung) und Weitsprung (5,77 m). „Das ist grandios in der Altersklasse. Er ist damit höher gesprungen als sein Bruder Maximilian in dem Alter“, sagt Quarata mit einem Schmunzeln. Sein älterer Bruder, Maximilian Karsten, hatte im Vorjahr den deutschen U18-Meistertitel im Zehnkampf gewonnen. Wie Phil Grolla trat Maximilian Karsten bei den Landesmeisterschaften verletzungsbedingt nicht an.

Quarata findet die Leistungen von Julian Karsten vor allem beeindruckend, da er aufgrund seines noch jungen Alters noch nicht zu den Landeskader-Athleten zählt und im Winter nicht entsprechend trainieren konnte. „Es ist absolut grandios, was er gemacht hat. Aber auch unsere Trainer haben ihn sehr gut unterstützt.“

Eine Silbermedaille sicherte sich Louis Quarata in der Altersklasse U18 über 200 m in 22,52 Sekunden. Noch mehr freut sich VfL-Abteilungsleiter und Vater Marco Quarata aber über den dritten Platz seines Sohnes über die 400 Meter in 49,75 Sekunden. „Beide Zeiten sind persönliche Bestleistungen von ihm, über die 400 Meter hat er die 50-Sekunden-Marke geknackt.“