Zehn Millionen Euro Plus: Angelino ist RB Leipzigs Marktwert-Gewinner Nummer eins

Leipzig. Auch wenn Dayot Upamecano weiter der wertvollste Spieler im Kader von RB Leipzig ist. In den vergangenen Monaten konnte kein Akteur am Cottaweg seinen Marktwert so sehr steigern wie Angelino. Die Analysten von transfermarkt.de, die am Mittwochmittag das erste komplette Update seit Saisonbeginn veröffentlichten, taxieren den kleinen Spanier inzwischen auf 35 Millionen Euro. Das sind satte zehn Millionen Euro mehr als noch im Sommer. "Mit überragenden Auftritten in Liga und Champions League nimmt der Spanier die Rolle eines Dauerbrenners in der ansonsten häufig rotierenden Elf ein", begründen die Transfermarkt-Experten Julius Weißenstein und Martin Freundl. Insgesamt konnten sieben Akteure aus dem Team von Julian Nagelsmann ein Plus verbuchen.

