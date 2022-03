Zehn Millionen Euro plus: Christopher Nkunku ist RB Leipzigs großer Marktwert-Gewinner

Leipzig. 39 Spiele, 26 Tore, 15 Vorlagen und nun auch erstmals für die Equipe Tricolore nominiert: Christopher Nkunku ist seit Monaten der prägende Spieler in den Reihen von RB Leipzig . Das gilt sowohl für die insgesamt wenig erfolgreichen Monate unter Coach Jesse Marsch als auch für die unter der Regie von Domenico Tedesco. Das schlägt sich auch im Marktwert des Franzosen nieder. Der ist im Vergleich zum Dezember um zehn Millionen auf jetzt 65 Millionen Euro gestiegen. Damit ist der 24-Jährige gemeinsam mit Leverkusens Moussa Diaby der Gewinner des Frühjahrs-Updates von transfermarkt.de , das am Donnerstag veröffentlicht wurde. Er gehört nun zu den zehn wertvollsten Kickern der Bundesliga.

Nkunku ist nicht der einzige Gewinner im Leipziger Kader. Wenig überraschend konnte sich auch Benjamin Henrichs verbessern. Seit dem Trainerwechsel am Cottaweg ist der 25-Jährige deutlich aufgeblüht, erhielt nach längerer Pause nun auch wieder eine Einladung von Bundestrainer Hansi Flick zur Nationalelf. Die Experten taxieren ihn deshalb aktuell auf zwölf Millionen Euro, ein Plus von drei Millionen Euro. Abwärts ging es dagegen beispielsweise für Tyler Adams. Der Marktwert des US-Amerikaners sank um drei Millionen auf nun 17 Millionen Euro. Er konnte in den vergangenen Monaten zu selten an die überzeugenden Auftritte der Vorsaison anknüpfen, ist unter Tedeso nicht mehr gesetzt.