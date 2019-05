Zehn Nachwuchsspieler gehen: Hannover 96 verliert eine ganze Generation

Tim Dierßen, Maurice Hehne, Kevin Wolf, Lars Ritzka, Gianluca Zentler, Moritz Riegel, Jonas Morison, Maurice Springfeld, Tom Baller, und Yousef Emghames wurden nach dem letzten Saisonspiel verabschiedet. "Wir müssen gemeinsam mit dem Verein abwägen: Macht es Sinn die Spieler zu behalten? Haben sie eine Perspektive nach oben zu den Profis?" erklärte Nachwuchschef Michael Tarnat. "Ich bin der Meinung, wenn sie zwei Jahre bei uns im Seniorenbereich gespielt haben, müssen sie etwas anderes machen. Entweder bei uns in der ersten Mannschaft oder woanders ihr Glück versuchen, um in den bezahlten Fußball zu kommen."

Dierßen gehörte zur goldenen Generation Dierßen war länger als zwei Jahre da. Er ist der letzte Spieler aus der so genannten goldenen Generation 1996, zu denen beispielsweise auch Valmir Sulejmani gehörte, der Waldhof Mannheim in die dritte Liga schoss. Dierßen trainierte zumindest die Hälfte seiner Senioren-Zeit bei den Profis mit, bekam vier Bundesliga-Einsätze. Viele Verletzungen warfen ihn zurück, zuletzt musste er sich am Knie operieren lassen. Wo Dierßen sein Glück versucht, ist noch nicht klar.

Das sind die Talente, die sich bei 96 nicht durchsetzen konnten: Tor: Timo Königsmann. Der gebürtige Hannoveraner startete seine Karriere in der Jugend von Hannover 96. Den großen Durchbruch in die Profi-Mannschaft schaffte der Torhüter allerdings nicht. In der Regionalliga Nord kam der 21-Jährige für die Reserve von Hannover 96 immerhin auf insgesamt 3510 Einsatzminuten. ©

Baller und Emghames setzen sich nicht durch Baller, den Horst Heldt aus Mönchengladbach holte, konnte sich auch in der U 23 nicht richtig durchsetzen. Wie Emghames (kam aus der Bayern-Jugend) nahm Baller an einem Profi-Trainingslager unter André Breitenreiter teil, aber es wurde nichts mit dem nächsten Schritt in der Karriere.

Generation Pokalsieger 96 verliert außerdem die Generation der U19-Pokalsieger von 2016. Ritzka schoss damals gegen Hertha BSC das letztlich 4:2 und gehörte unter Daniel Stendel zu den Perspektivspielern als linker Verteidiger. Obwohl Ritzka kaum Schwächen hat und dazu torgefährtlich ist, setzte er sich nicht durch. Zuletztz kam er am U20-Nationalspieler der USA, Chris Gloster, nicht vorbei. Auch Ritzkas Zukunft ist noch nicht geklärt. Als frühere Pokalsieger verlassen auch der damalige Kapitän Springfeld, der von vielen Seiten gelobte Morison, Zentler und Riegel Hannover 96.

Als die Weltmeisterschaft in Deutschland losging, begann die Karriere von Kevin Wolf bei Hannover 96. Der zuverlässige rechte Verteidiger ist am längsten dabei, wird nun auch wechseln. Genau wie Verteidiger Hehne, der aus der Werder-Akademie zu 96 in die Regionalliga kam. Tarnat lobte alle Abgänge als "einwandfreie Charaktere".

Weitere Spieler könnten gehen Die zehn Spieler werden nicht die letzten gewesen sein, die Trainer Christoph Dabrowski verliert. Niklas Tarnat soll zu den Profis, Eventuell auch Chris Gloster. Stürmer Benjamin Hadzic ist wegen seines Tempos auch bei anderen Klubs begehrt. Mittelfeldspieler Nikita Marusenko steht wegen seiner Torgefahr und seiner Stärke bei Standards auch bei Zweitliga-Vereinen auf dem Zettel. Er hat aber noch ein Jahr Vertrag. Tendenz: Entweder zieht 96 ihn zu den Profis hoch oder er wechselt.

Für viele Klubs interessant: Benjamin Hadzic hatte in dieser Saison drei Bundesliga-Einsätze und traf achtmal in der Regionalliga. © Maike Lobback

