Zehn Nationen, ein Team: Roter Stern Leipzigs vierte Herren sucht Ihresgleichen

Auf den ersten Blick ist das vierte von insgesamt fünf Männerteams des RSL eine herrkömmliche Gruppe von Amateurfußballern, gespickt mit den obligatorischen Kreisklasse-Ronaldos und Blutgrätschen-Perfektionisten. In pandemielosen Zeiten trainierte das Team von Coach Ali Reza zwei Mal wöchentlich und lebte sonntags auf den hiesigen Fußballackern lokale Fußballkost aus. Doch die Connewitzer haben ein Alleinstellungsmerkmal: Mehr als zehn Nationen sind in der Truppe vereint, die Teamkollegen kommen aus Mosambik oder Kolumbien, Marokko oder Schweden.

Lockdown nicht nur sportlich problematisch

„Wir verstehen uns sehr gut, gehen zusammen trinken und schauen Fußball. Wir reden auf Deutsch, Englisch, Spanisch, es ist immer ein Mix“, erzählt Alwaaka, der seit 2019 Spieler des Roten Sterns ist. Die „Vierte Herren“ entstand 2016 aus gemeinsamen Projekten mit Geflüchteten und befindet sich mittlerweile in ihrer sechsten Saison. Ein reines Migrantenteam war und ist es jedoch nicht - wie auch in anderen Klubs üblich wechseln die Spieler innerhalb der verschiedenen Herrenauswahlen.

Seit 2014 lebt Alwakaa in Deutschland, nach vier Jahren in Dresden zog er schließlich in die Messestadt. Der Kontakt zum Kiezclub im Leipziger Süden kam nicht von ungefähr, wie der Student für Politikwissenschaften, Arabisch und Deutsch als Zweitsprache berichtet: „Ich machte ein Praktikum bei den Linken und fragte Adam Bednarsky: Wo kann ich Fußball spielen?“ Der RSL-Mitgründer und Stadtvorsitzender der Linken empfahl selbstverständlich „seinen“ Klub. Der erste Eindruck? „Ich habe mich sofort wohl gefühlt, hatte keinen Druck und mich nicht fremd gefühlt“, erinnert er sich.

Cantona trägt RSL-Shirt

In der Zukunft möchte Alwakaa nicht nur im Verein, sondern auch in der Politik der Messestadt anpacken, auch wenn es mit dem Migrantenbeirat (noch) nicht klappte. Seit geraumer Zeit organisiert der Bachelorstudent daher als Referent an der Uni Leipzig Hilfe für Geflüchte und Erasmus-Studierende. „Es ist normal, dass man sich zunächst fremd fühlt in einem neuen Land und sich fragt: Wie läuft das hier? Alles ist anders. Man braucht eine Aufenthaltsgenehmigung, eine Arbeitserlaubnis, im Gesundheitssystem muss alles glatt laufen. Ich bin da für Organisation und Übersetzen, möchte vermitteln“, nennt Alwakaa seine Motivation. Bei seiner Arbeit transportiere er die Themen von Migranten der ganzen Welt. „Die Mehrheit fühlt sich in Leipzig sehr wohl, hier findet man eine bunte Gesellschaft.“ Bald bestimmt auch wieder auf den Fußballplätzen.