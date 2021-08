Bis zu zehn Wochen Pause: Barcelona-Zugang Sergio Agüero fällt mit Wadenverletzung aus

Agüero (32) war erst in diesem Sommer nach zehn Jahren bei Manchester City ablösefrei zu den Katalanen gewechselt. Messi hat den Klub dagegen verlassen, nachdem ein neuer Vertrag nicht zustande gekommen war. Die Zukunft des Superstars ist nach wie vor ungeklärt, als heißester Anwärter auf einen Transfer gilt der französische Spitzenklub Paris Saint-Germain , wo er übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Montag ankommen soll .

Agüero hatte bereits in der vergangenen Saison regelmäßig mit Blessuren zu kämpfen. Aufgrund von Knie- und Oberschenkelverletzungen verpasste er der 32-Jährige in der Hinserie gleich mehrere Partien. Im Januar bremste ihn dann das Corona-Virus für rund einen Monat aus. Wettbewerbsübergreifend kam der Offensivmann unter Startrainer Pep Guardiola in der gesamten Spielzeit auf 20 Partien, in denen ihm sechs Tore und eine Vorlage gelangen.