Zurück im Zehnkampf: Malik Diakité und seine 96-Kollegen trainieren wieder

Eigentlich gehören auch Thorben Hast (19) von 96 und Fortuna Ornella Nkengue (15) aus Wittmund zur Trainingsgruppe der 49-Jährigen. Hast, der im Vorjahr gemeinsam mit Diakité und Meyer einen deutschen U20-Rekord im Mannschafts-Zehnkampf aufgestellt hat, ist verhindert. Und Nkengue hält sich in der Heimat auf, weil das hannoversche Sportinternat, das sie besucht, noch geschlossen ist.

Alles auf Abstand. Die kleine Zehnkämpfergruppe von Hannover 96, Malik Diakité (20), Marcel Meyer (19) und Cristian Ifrim (17), hält sich an die strengen Hygieneregeln infolge der Covid-19-Pandemie. Sie halten die 2-Meter-Distanz nach vorn und hinten – und später auch zur Seite. Bei Steigerungs- und Tempoläufen auf der Kunststoffbahn im Erika-Fisch-Stadion bleibt eine Bahn zwischen den jungen Sportler unbenutzt. Zudem müssen die Stoß- und Wurfgeräte sowie die Sprunganlagen vor und nach der Benutzung desinfiziert werden.

Dennoch hat sich seit dem 7. Mai die Lage entspannt, zuvor mussten Mau-Repnak und die übrigen Landestrainer im Schichtbetrieb mit den Sportlern einzeln arbeiten oder per Homeoffice Pläne versenden. Nur Bundeskader wie Diakité durften unter Auflagen das Sportleistungszentrum nutzen. Meyer und Hast, die als Nachwuchssportler gefördert werden, wichen an den Maschsee oder in die Eilenriede aus.

Leise Hoffnung auf eine "late season"

Mau-Repnak, die als Aktive Junioren-Weltmeisterin im Siebenkampf war sowie an Welt- und Europameisterschaften teilgenommen hatte, steht nicht nur deshalb vor der wohl größten Herausforderung als Trainerin.

„Eigentlich würden wir jetzt die ersten Wettkämpfe bestreiten“, sagt sie. „Aber wegen Covid-19 gibt es derzeit keine Angebote. Und niemand weiß, wann es wieder losgeht.“ Eine leise Hoffnung gibt es auf eine „late season“ (Mau-Repnak) im Spätsommer oder Herbst. Doch die Sportlehrerin versucht, der aktuellen Lage das Beste abzugewinnen. „Es hat ja eine Art Entschleunigung gegeben, auch im Sport. Man kann sich auf das Grundlegende konzentrieren.“