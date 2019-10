Zehnkampf-Hoffnung Niklas Kaul über Medaillenchancen und die Vorfreude auf seine erste WM

Wenn der Wettkampf der Könige der Leichtathletik am Mittwoch mit den 100 Metern beginnt und am Donnerstag mit dem 1500-Meter-Lauf endet, ist Niklas Kaul automatisch auch ein Medaillenkandidat. Doch der so starke Speerwerfer warnt: „Der Franzose Kevin Mayer hat noch keinen Zehnkampf bestritten – im Normalfall ist der aber vor mir.“ Selbstbewusst ist Kaul, der neben dem anderen Deutschen Kai Kazmirek an den Start geht, dennoch, wie er im großen SPORTBUZZER-Interview durchblicken lässt.

SPORTBUZZER: Niklas Kaul, bei der U23-EM haben Sie mit 8572 Punkten die zweitbeste Saisonleistung im Zehnkampf erreicht. Jetzt fahren Sie als einer der Medaillenkandidaten nach Doha. Haben Sie sich selbst überrascht? Niklas Kaul (21): Dass es so gut wird, hätte ich nicht gedacht. Aber von den reinen Einzelleistungen war bis auf den Speerwurf nichts dabei, wo ich im Vorfeld gesagt hätte, dass ich das nicht draufhabe. Es am Ende zusammenzubekommen – das ist etwas anderes. Letztes Jahr hatte ich auch die Form, habe es im Zehnkampf aber nicht hinbekommen, hatte immer eine Ausfalldisziplin dabei. In dieser Saison hat alles funktioniert.

Sie sind gerade einmal 21 Jahre alt. Die besten Zehnkämpfer der Welt sind alle deutlich älter. Sind Sie ein Ausnahmetalent? Ich halte nichts davon, Vergleiche zu anderen Athleten zu ziehen, die früher ähnliche Punktwerte vorweisen konnten. Für mich geht es darum, dass ich mich auch in den kommenden Jahren steigern kann. Das, was ich jetzt mache, ist schön. Aber damit gewinne ich keine großen Meisterschaften. Da oben will ich ankommen – und dafür muss ich mich steigern. Der Zehnkampf ist aber nicht planbar, weil so viele verschiedene Dinge einfach passen müssen.

Wo können Sie sich konkret verbessern? In den Speeddisziplinen wie 100 Meter, Weitsprung, 110 Meter Hürden aber auch die 400 Meter. Da geht noch eine Menge. Das liegt aber vor allem daran, weil ich relativ wenig Krafttraining gemacht habe in den vergangenen Jahren. Deshalb fehlt da natürlich was. Nun geht es darum, die Muskeln nach und nach aufzubauen. Sie sind im Juli U23-Europameister geworden. Die WM ist erst im Oktober. Wie schwer ist es, die Form zu halten? Der erste Wettkampf in Götzis war ja sogar noch früher. Man kann nicht die gesamte Saison über auf dem höchsten Level trainieren. Ich hatte nach der U23-EM eine Pause und habe danach noch mal ein Grundlagentraining eingelegt. Es wird sich aber erst in Doha zeigen, welcher Athlet sein Training und die Saison am besten geplant hat. Diese späte WM ist für alle neu. Ich hätte mir das schwieriger vorgestellt – vor allem für den Kopf. Ich habe noch Lust, einen Zehnkampf zu machen. Ich freue mich auf Doha.

Hilft es Ihnen, dass Sie mit 21 Jahren noch jung sind und an Ihrer ersten WM teilnehmen? Das kann ich in ein paar Jahren sagen. Mein Vorteil ist, dass ich die erste WM bestreite und in den nächsten Jahren noch ein paar Chancen habe. Deshalb kann ich vielleicht etwas lockerer an die Sache herangehen. Die Olympianorm für das kommende Jahr war eigentlich mein Hauptziel für diese Saison – und die habe ich ja schon in der Tasche. Alles andere ist Zugabe. Deshalb bin ich auch locker vor der WM, und ich glaube, dass es deshalb keine schlechte Punktzahl werden kann. Wenn ich locker bin, gelingt mir der Wettkampf. Also ist eine Medaille auch nicht unbedingt das Ziel? Ich bin aktuell Zweiter der Welt. Der Franzose Kevin Mayer hat noch keinen Zehnkampf bestritten – im Normalfall ist der aber vor mir. Ich fahre nicht nach Doha, um Achter zu werden. Die Top 5 sind mein Ziel – ich will aber wieder über die 8500 Punkte kommen.

Ihr starker Tag beim Zehnkampf ist der zweite. Wie bleiben Sie ruhig? Ich weiß, dass nach den 400 Metern meine Stärken kommen. Wer also bis dahin nicht vor mir ist, wird es am Ende auch nicht mehr sein. (lacht) Es ist psychologisch doch gut, wenn ich weiß, dass ich noch Punkte gutmachen kann. Ich mache mir auch nicht so viele Gedanken darum, wie ich die Spannung hochhalte. Ich versuche, wirkliche Pausen zwischen den Disziplinen zu machen und anständig zu essen. Da ist Apfelbrei zum Beispiel meine favorisierte Mahlzeit. Das deutsche Team der Zehnkämpfer ist enorm breit aufgestellt. Wie stark ist das Team? Wir haben in Doha zwei Leute, die in den Top 7 der Welt sind – und da sind der Europameister von 2018 gar nicht dabei und der Vizeweltmeister von 2017 auch nicht. 2020 in Tokio werden von uns welche zugucken müssen. Das ist ja irre. Nächstes Jahr für die Olympiaquali wird es umso spannender. Ich will aber unbedingt dabei sein, sonst würde ich nicht jeden Tag auf dem Platz stehen.

Kaul über die Leidenschaft Zehnkampf: "Dass man sich quälen kann, gehört dazu"

Stehen Sie eigentlich auf Muskelkater – oder warum haben Sie sich relativ früh für den Zehnkampf entschieden? (lacht) Zum Zehnkampf gehört dazu, dass man sich quälen kann. Aber der Zehnkampf ist ganz anders, als jede Einzeldisziplin in der Leichtathletik, weil wir Athleten zwei Tage fast immer beieinander sind. Wir stehen Dinge zusammen durch, die nicht so viel Spaß machen – wie zum Beispiel die 400 Meter. (lacht) Es kämpft zwar jeder für sich allein – aber es geht auch darum, dass jeder diesen Zehnkampf durchsteht – und danach erst um die Platzierung. Wir helfen uns gegenseitig. Wir gehen freundschaftlich miteinander um. Das habe ich in den Einzeldisziplinen vermisst. Sie sind ein starker Speerwerfer. Ärgern Sie sich manchmal, dass Sie nicht doch dort um die Medaillen werfen? Nein, dann hätte ich ja den Zehnkampf aufgeben müssen. Ich bin froh, dass es so gekommen ist. Ich kann ja immer noch Speerwurf trainieren. Es ist interessanter, mehrere Sachen machen zu können. Und wenn eine Disziplin nicht funktioniert, dann trainiere ich eben eine andere. So bekomme ich auch den Kopf frei.

Bei der WM in Doha wird es sehr warm außerhalb des Stadions, das selbst heruntergekühlt wird. Sie als Zehnkämpfer verbringen die meiste Zeit im Stadion. Wird das schwierig für Sie? Sehr, weil wir uns auch nicht richtig darauf vorbereiten können. Wir starten aber später in den Tag als wir es sonst tun. Deshalb haben wir wohl wenig direkte Sonneneinstrahlung. Ich habe eher die Befürchtung, dass es im Stadion zu kalt wird und wir damit klarkommen müssen. Eine Erkältung wäre fatal! Hätte man die WM erst gar nicht nach Doha vergeben dürfen? Von den Klimabedingungen hätte es mehr Sinn ergeben, die WM woanders hinzugeben. Warum muss erst ein Stadion heruntergekühlt werden, damit Athleten Höchstleistungen bringen können? Aber dadurch, dass es heruntergekühlt wird, sind die Bedingungen für uns immerhin nicht so dramatisch. Die Marathonläufer hingegen müssen nachts auf die Strecke, weil es sonst viel zu heiß ist. Das ganze Klimamanagement wird ein wichtiger Punkt in Doha. Ich denke, ein paar werden damit Probleme bekommen, ich freue mich aber darauf. Es ist noch eine Variable mehr im Zehnkampf, quasi ein Elfkampf. Ich glaube, es hilft allen, die noch nie dabei gewesen sind, weil die anderen den Vorteil Erfahrung plötzlich nicht mehr haben.

Gina Lückenkemper hatte im SPORTBUZZER-Interview gesagt, dass Leichtathleten mehr für die Eigenwerbung tun müssen. Sehen Sie das ähnlich? Es läuft nicht mehr so wie früher, dass nach guten Leistungen die Sponsoren Schlange stehen. Wir haben als Athleten zwei, drei wichtige Wettkämpfe im Jahr, bei denen wir Aufmerksamkeit bekommen. Social Media kann man aber das ganze Jahr über betreiben und dadurch die Leute abholen. Ich könnte da sicherlich auch mehr machen, aber da fehlt auch manchmal die Zeit. Es ist aber wichtig, dass wir das machen, weil wir zeigen können, was Leichtathletik eigentlich ist. Wir können zeigen, was uns beschäftigt, wie Trainingsinhalte aussehen und wie wir mit bestimmten Dingen umgehen. Das hält die Leichtathletik präsent. Klappt das denn? Die Leichtathletik verändert sich stark. Events wie die European Championships 2018 oder die Finals in diesem Jahr sind Schritte in die richtige Richtung. Über den reinen Wettkampf funktioniert es nicht mehr, die Leichtathletik muss einen Eventcharakter bekommen, damit der Zuschauer interessiert ist. Wir haben da noch Nachholbedarf. Wir müssen mit der Zeit gehen. Nur weil wir eine grundolympische Sportart sind, werden wir nicht immer im Fokus stehen. Wir können und sollten keine Sportart mit dem Fußball vergleichen. Wir bekommen vergleichsweise viel Präsenz im Vergleich zu anderen Sommersportarten. Aber mehr geht immer. Die Diamond League kann man zum Beispiel im deutschen Fernsehen nicht sehen – nicht einmal die Finals. Ich würde mir wünschen, dass ARD und ZDF das übertragen würden – zumindest im Livestream.

Kaul: "Viele talentierte Leute gehen uns verloren"

Sie haben gute Sponsoren im Hintergrund. Das gilt nicht für alle. Ich hatte Glück, dass die Jugendwettbewerbe schon gut verlaufen sind. Die, die nicht in einer Förderstelle sind, haben Probleme, ihre Karriere zu finanzieren. Morgen zur Schule oder Uni, abends trainieren. Da bleibt keine Zeit, um auch noch Geld zu verdienen. Da sind Förderer wie die deutsche Sporthilfe wichtig, die alle Perspektiv- und Olympiakaderathleten unterstützt. Die Frage ist: Will ein Land einen erfolgreichen Sportler – oder nicht? Der Bund könnte da sicherlich noch mehr und auch früher fördern. Wer Medaillen haben will, muss auch auf junge Sportler setzen. Denn oftmals funktioniert die berufliche Karriere nicht neben dem Sport. Viele talentierte Leute gehen uns damit verloren.

