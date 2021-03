Hauptgewinn am Glücksrad: Zehnkämpfer Marcel Meyer aus Garbsen erzählt von seinen ersten Schritten

Die Leichtathletik habe ihm schon immer viel Spaß und Freude gemacht, „bei den Bundesjugendspielen in der Schule war ich nicht der Schlechteste“, sagt Meyer. Den entscheidenden Schubser in die richtige Richtung gab aber die Schwester, als sie bei einer Veranstaltung mit viel Schwung an einem Glücksrad drehte. Das Rad blieb an der richtigen Stelle stehen, der Preis für Sina war ein Leichtathletik-Jahresbeitrag beim Garbsener SC (GSC). Nicht gerade der Jackpot, doch für Marcel Meyer war es der Hauptgewinn. „Sie hatte kein großes Interesse, ich schon. Ich habe dann als Achtjähriger ein Jahr lang beim GSC trainiert. Das hat mir sehr gut gefallen“, erzählt der Zehnkämpfer.

Meyer will an Erfolge anknüpfen

Wann genau er gemerkt hat, dass die Königsdisziplin der Leichtathletik sein Ding ist, kann der Student nicht sagen. „Bei mir gab es diesen Punkt nie so richtig. Das hat sich alles so entwickelt – und dann war es einfach so“, sagt Meyer. Wie die anderen Kinder sei er erst einmal beim Drei- oder Vierkampf gestartet, „dann kamen die Blockwettkämpfe hinzu. Da hat man dann gesehen, dass das schon recht erfolgreich war.“

Auf jeden Fall so gut, dass er als Zwölfjähriger vom Garbsener SC zum TKH nach Hannover wechselt und 2016 dann zu Hannover 96, wo er seitdem von der Mehrkampf-Landestrainerin Beatrice Mau-Rep­nak betreut wird. Damit verbunden ist auch der Auszug aus dem Elternhaus in Garbsen. Meyer wohnt nun im hannoverschen Sportinternat, im vergangenen Jahr macht er an der KGS Hemmingen sein Abitur und hat gerade sein erstes Semester Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Hannover hinter sich.

Eigentlich ein guter Zeitpunkt, um sich auf die Wettkämpfe im Frühjahr und Sommer vorzubereiten. Doch daraus wird nichts werden, eine Verletzung setzt Meyer für mehrere Monate außer Gefecht. Bei einem Wettkampf in Estland Anfang Februar zog er sich beim Stabhochsprung bei der Landung einen Bruch der Schultergelenkpfanne zu. Ende Februar wurde Meyer operiert, „alles ist gut verlaufen. Jetzt muss ich noch ein paar Wochen eine Schiene tragen und dann schauen, wann’s wieder geht“, sagt der 20-Jährige und hofft, nach drei bis vier Monaten wieder voll einsatzfähig zu sein. Die Qualifikation für die Mehrkampf-Europameisterschaft im Sommer werde er deshalb nicht schaffen. „Wichtig ist, dass die Schulter wieder heile wird.“

Dann will der Zehnkämpfer mit dem Bestwert von 7607 Punkten an seine Erfolge aus dem vergangenen Jahr anknüpfen. Besonders viel Spaß macht ihm der Hürdenlauf, auf die 110 Meter über die Hindernisse freut er sich bei den Wettkämpfen besonders. Und auch der Stabhochsprung zählt zu seinen Lieblingsdisziplinen – es sei denn, die Landung ist so schmerzhaft wie vor einem Monat in Estland. Beim Speerwurf und Weitsprung läuft es „noch nicht so gut“, auch beim Diskuswurf ist noch Luft nach oben. „Das Schöne am Zehnkampf ist ja auch, dass er so vielseitig ist. Wenn es mal in einer Disziplin nicht so gut funktioniert oder einfach mal keinen Spaß macht, gibt es immer noch neun andere, auf die man sich freuen kann“, sagt der 96-Leichtathlet. Dazu gehören auch die von vielen Zehnkämpfern gefürchteten 1500 Me­­ter zum Abschluss des Wettkampfs. „Eine quälende Disziplin zum Schluss, das muss einfach sein. Nach dem Lauf ist man absolut fertig – aber auch erleichtert. Zu wissen, dass man es geschafft hat, ist das größte Gefühl“, sagt Meyer.