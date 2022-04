Zehnte Meisterschaft in Folge gegen BVB möglich: Wann der FC Bayern seine Titel seit 2013 perfekt machte

Knallen die Sektkorken beim FC Bayern München schon am Samstag gegen 20.20 Uhr in der Allianz Arena? Sollte das Team von Trainer Julian Nagelsmann gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr, live mit Sky Ticket/Anzeige) gewinnen, wäre die zehnte Meisterschaft in Folge sicher. Danach verbleiben noch drei Spieltage, in denen es für die Münchener nur noch um Statistisches geht. Weil der DFB-Pokal und die Champions League mittlerweile ohne den deutschen Rekordmeister stattfinden, lautet das einzig verbliebene Saisonziel: möglichst im Top-Spiel gegen den BVB jegliche Restzweifel am Titel beseitigen. Anzeige

Zum wiederholten Male wäre die Entscheidung im Meisterrennen damit vorzeitig gefallen. In den vergangenen drei Jahren dauerte es mindestens bis zum drittletzten Spieltag, einmal sogar machte Bayern den Titelgewinn erst am 34. Spieltag perfekt - doch das war die Ausnahme, seitdem der Meister Jahr für Jahr aus München kommt. Wie die Meisterschaften seit 2013 entschieden wurden, zeigt der SPORTBUZZER in der folgenden Übersicht.

Saison 2012/2013: Die Entscheidung fiel am 28. Spieltag durch einen 1:0-Sieg am 6. April 2013 bei Eintracht Frankfurt.

Saison 2013/2014: Der zweite Titel in Folge war sogar schon einen Spieltag vorher perfekt, als am 25. März 2014 ein 3:1-Auswärtserfolg gegen Hertha BSC gelang.

Saison 2014/2015: Ein Jahr später dauerte es etwas länger, bis zum 30. Spieltag - aber wieder war ein Sieg gegen Hertha (1:0) entscheidend, diesmal vor heimischer Kulisse.

Saison 2015/2016: Immerhin Spannung bis zum vorletzten Spieltag gab es 2016, als am 7. Mai ein 2:1-Sieg beim FC Ingolstadt die vierte Meisterschaft in Folge bedeutete.



Saison 2016/2017: Am 31. Spieltag, genauer am 29. April 2017, wurde der nächste Titel eingetütet. Ein 6:0-Auswärtsspektakel gegen den VfL Wolfsburg ließ die Bayern jubeln – zum fünften Mal hintereinander.

Saison 2017/2018: Wieder zwei Spieltage früher fiel die Entscheidung, dass Bayern das halbe Dutzend vollmachen wird. Stichtag war der 7. April 2018, als ein 4:1 beim FC Augsburg den letzten Titel der beiden scheidenden Stars Franck Ribéry und Arjen Robben mit dem Rekordmeister zur Folge hatte.

Saison 2018/2019: Zum einzigen Mal seit 2013 war der Bundesliga-Titelkampf bis zum letzten Spieltag spannend. Doch ein 5:1-Sieg unter Niko Kovac gegen dessen Ex-Klub Eintracht Frankfurt bedeutete am 18. Mai 2019 dann Titel Nummer sieben in Folge.

Saison 2019/2020: Im titelreichen Jahr 2020 holte Bayern seine achte Meisterschaft nacheinander so spät wie nie – allerdings nur auf das Datum bezogen. Die wegen der Corona-Pandemie zwischenzeitlich unterbrochene Spielzeit endete deutlich verspätet. Das Titelrennen war am 32. Spieltag entschieden. Am 16. Juni besiegte der FCB auswärts Werder Bremen mit 1:0.