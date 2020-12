Zehnte Saison-Niederlage: Dresdner Eislöwen verlieren Derby gegen Füchse

Dresden. Die Dresdner Eislöwen können auch im Derby bei den Lausitzer Füchsen ihre Krise nicht überwinden. Das Team von Trainer Rico Rossi musste sich im Fuchsbau mit 2:3 (2:0, 0:2, 0:1) geschlagen geben und kassierte im 13. Saisonspiel die zehnte Niederlage. Damit rutschen die Elbestädter auf den vorletzten Tabellenplatz. Am zweiten Weihnachtsfeiertag folgt nun das nächste Derby daheim gegen die Eispiraten Crimmitschau. Anzeige

„Wir sind im ersten Drittel gut gestartet, haben einfaches Hockey gespielt. Im zweiten Abschnitt sind wir aus der Spur gekommen und natürlich ist es schon sehr schmerzhaft, dann durch ein Gegentor in eigener Überzahl zu verlieren. Es ist für uns, für alle Verantwortlichen und die Fans eine schwierige Situation. Da müssen und werden wir uns jedoch durchkämpfen“, so das Fazit von Rico Rossi.

Beide Teams gaben von Beginn an Gas. Dabei setzten die Eislöwen die taktische Marschroute gut um, spielten einfach und clever, lauerten auf Kontermöglichkeiten. Wie in der 11. Minute, als die Lausitzer die Scheibe verloren und die Elbestädter die Gelegenheit blitzschnell nutzten. Nach Vorarbeit von Roope Ranta und Steve Hanusch netzte Toni Ritter zur 1:0-Führung ein. Auf der anderen Seite entschärfte Riku Helenius im Tor der Blau-Weißen einen Schuss von Rylan Schwartz (13.). Im Gegenzug konnten auch die Eislöwen eine gute Chance nicht nutzen, wenig später scheiterte Silvan Heiß an Füchse-Goalie Mac Carruth.

Füchse erarbeiteten sich mehr Chancen

Als Evan Trupp die erste Strafe im Spiel zog, vermochten die Füchse daraus kein Kapital zu schlagen. Wenig später schlug Eislöwen-Kapitän Jordan Knackstedt, der von Beginn an für viel Gefahr sorgte, zu. Bei einem Schlagschuss von Alexander Dotzler von der blauen Linie stand der 32-Jährige genau richtig im Slot und reagierte beim Abpraller blitzschnell, erhöhte auf 2:0 (18.). Weil die Blau-Weißen die besseren Chancen in diesem Durchgang hatten, war diese Führung durchaus verdient. Ganz zum Schluss kassierte Nick Huard noch eine Zwei-Minuten-Strafe.

So startete der zweite Abschnitt mit einem Überzahlspiel der Lausitzer. Und es dauerte nur 29 Sekunden, bis der Puck in den Maschen zappelte. Kale Kerbashian hatte abgezogen und der noch von einem Dresdner abgefälschte Schuss landete zum 1:2-Anschluss im Tor. Das gab den Füchsen Rückenwind und sie erhöhten deutlich den Druck. Als Riku Helenius in der 25. Minute weit aus dem Tor herausgekommen war, verfehlte Brad Ross den möglichen Ausgleich. Auch Philip Kuschel scheiterte kurz darauf.

Dann aber sorgte Ex-Eislöwe Feodor Boiarchinov doch für den 2:2-Ausgleich (26.). Das zeigte bei den Rossi-Schützlingen Wirkung. Die Hausherren bekamen immer mehr Oberwasser, zumal die Elbestädter auch ein Powerplay nicht in Zählbares ummünzen konnten. Stattdessen erarbeiteten sich die Füchse weitere Chancen. Kale Kerbashian hatte zweimal die Führung auf dem Schläger (34./38.), scheiterte jedoch beide Male. Auch das Schuss-Verhältnis von 17:8 zugunsten von Weißwasser zeigte, dieser Abschnitt ging an die Hausherren. Aber alles war noch offen.

Schwächen im Powerplay

Und mit Beginn des Schlussdrittels versuchten die Rossi-Männer noch einmal alles, um das das Momentum auf ihre Seite zu ziehen und als Sieger vom Eis zu gehen. Schon in der 41. Minute hatte Toni Ritter eine erste Chance, doch sie blieb ebenso ungenutzt wie acht Minuten später die Möglichkeit von Vladislav Filin. Kurz darauf rettete Mac Carruth bei einem Schlagschuss von Alexander Dotzler vor einem Rückstand.