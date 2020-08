Zehnter Neuzugang bei Dynamo Dresden: Julius Kade kommt von Union Berlin

Vor einem Jahr war Kade von Hertha BSC in den Ostteil der Hauptstadt zu den „Eisernen“ gewechselt, hatte es dort aber nur dreimal überhaupt in den Spieltagskader geschafft und blieb dabei ohne jeden Einsatz. Sein Vertrag bei den Köpenickern, bei denen Dynamo am 15. August zu einem Testspiel antritt, lief noch bis 2021. Folglich mussten die Schwarz-Gelben eine Ablösesumme zahlen, über deren Höhe die beiden Vereine aber Stillschweigen vereinbarten. In der 3. Liga sucht Kade nun eine neue Chance.

Kade kam bei Union nicht zum Zuge

Der gebürtige Berliner hatte vor seiner Vertragsunterschrift im Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden erfolgreich seinen Medizincheck durchlaufen. Genau wie Jonathan Meier, der in Mainz in der Vorsaison ein ähnliches Schicksal wie Kade hatte und in der Bundesliga nicht zum Zuge kam, wird Julius Kade am Donnerstagnachmittag eine individuelle Einheit absolvieren und erst am Freitag um 10 Uhr mit dem Mannschaftstraining beginnen.