Zehnter Sieg in Folge: Manchester City schlägt auch Brentford und zieht an der Spitze davon

Dem englischen Fußball droht die deutsche Langeweile an der Tabellenspitze: Wie der FC Bayern in der Bundesliga zieht Manchester City in der Premier League der Konkurrenz immer weiter davon. Dank eines knappen 1:0 (1:0)-Siegs beim Aufsteiger FC Brentford haben die "Skyblues" nach 20 Spielen nun acht Punkte Vorsprung auf den Tabellen-Zweiten FC Chelsea, der kurz zuvor gegen Brighton gepatzt hatte (1:1). Der englische Nationalspieler Phil Foden (16. Minute) erzielte in einem zähen Spiel den Siegtreffer für die Mannschaft von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola. Der Treffer zum vermeintlichen 2:0 durch Aymeric Laporte (88.) zählte wegen einer Abseitsstellung nicht.

Anzeige