Zeichen für den Frieden nach brutalen Krawallen: Bei mexikanischem Clásico sollen Fans weiß tragen

Nach brutalen Krawallen bei einem Fußballspiel in Mexiko wollen zwei Traditionsvereine am kommenden Wochenende ein Zeichen für den Frieden setzen: Ihre Anhänger sollen im Stadion auf das Tragen der Vereinsfarben verzichten. Stattdessen sollen die Fans von Chivas Guadalajara und Club América weiß gekleidet zu Spielen zwischen den beiden Herrenmannschaften am Samstag in Guadalajara und der Frauen am Sonntag in Mexiko-Stadt gehen, wie die Klubs am Mittwoch vor dem Clásico gemeinsam mitteilten.

