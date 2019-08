Zeichen gegen Homophobie – RB Leipzig unterschreibt Berliner Erklärung

RB Leipzig gehört ab sofort zu den Unterzeichnern der "Berliner Erklärung", einer Selbstverpflichtung gegen Homophobie im Sport. Für die Roten Bullen setzte stellvertretend Vorstandsmitglied Ulrich Wolter im Musiksaal der Red-Bull-Arena feierlich die Unterschrift. "Wir stehen für Offenheit, Vielfalt, Toleranz und Menschenwürde. Das gilt in der Mannschaft aber auch in der Fankultur. Bei uns ist jeder willkommen und gehört dazu. Das sind Grundwerte unserer Gesellschaft, die wir als Verein vertreten. Wir halten uns ein Stück weit raus aus der Politik, aber wir zeigen Haltung. Deswegen ist es gut, dass wir die Erklärung unterschreiben", sagte Wolter im Rahmen der Veranstaltung am frühen Mittwochabend.