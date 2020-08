Zeichen gegen Rassismus bei Europa League: Spieler von Sevilla und Wolverhampton gehen auf die Knie

Die Spieler der Wolverhampton Wanderers und des FC Sevilla haben vor ihrem Viertelfinalduell in der Europa League ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Die Fußballer beider Mannschaften gingen unmittelbar vor dem Anpfiff der Partie in Duisburg am Dienstagabend mit je einem Knie auf den Boden. Schiedsrichter Daniele Orsato aus Italien schloss sich der Geste an.

Die UEFA hatte im Vorfeld der Turniere den Klubs auch die Möglichkeit geben, sich an den aktuellen "Black Lives Matter"-Protesten zu beteiligen. Die Kapitäne der Mannschaften tragen eine Binde mit der Aufschrift der Anti-Rassismus-Kampagne des Verbandes "Say No to Racism". Zudem ist es den Mannschaften gestattet, vor den Partien für die "Black Lives Matter"-Bewegung auf die Knie zu gehen.

Kniefall wird zum Zeichen gegen Rassismus Der Kniefall hat sich als Zeichen gegen Rassismus etabliert. Vorbild für die Geste ist Football-Profi Colin Kaepernick, der auf diese Weise gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert hatte. Damals sorgt die Geste für massive Diskussionen in den USA, inzwischen ist es das weltweite Zeichen gegen Rassismus geworden.

Sancho, McKennie, Thuram und Co.: Bundesliga-Stars protestieren gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA Gerechtigkeit für den ermordeten George Floyd: BVB-Profi Jadon Sancho mit einer klaren Botschaft nach seinem Treffer zum 2:0 gegen den SC Paderborn am 29. Bundesliga-Spieltag. ©