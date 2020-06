Zeichen gegen Rassismus! Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal gegen Bayern im Sondertrikot

Eintracht Frankfurt setzt ein Zeichen gegen Rassismus! Im DFB-Pokal-Halbfinale gegen den FC Bayern laufen die Frankfurter Spieler in einem Sondertrikot auf. Der Slogan #blacklivesmatter wird die Brust zieren - statt des Namens des Hauptsponsors. Dieser steht nur noch klein darunter.

"Heute Abend: Zeichensetzen", twitterte Frankfurt am Mittwochnachmittag. "Jeden Tag: Zuhören. Verstehen. Hinterfragen. Aufstehen. Den Mund aufmachen. Für Toleranz und Vielfalt kämpfen. Rassismus besiegen." Das Trikot wird es laut Angaben der Frankfurter allerdings nicht zu kaufen geben. Es ist ein reines Spieltrikot für das Halbfinale.

Weltweite Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt

"Die Geschichte von Eintracht Frankfurt ist geprägt von Weltoffenheit und Völkerverständigung. Diese Attribute sind stark in der Eintracht-DNA verankert. Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Homophobie haben keinen Platz innerhalb der Eintracht-Familie und dürfen auch keinen Platz in einer liberalen Gesellschaft haben", sagte Eintracht-Vorstand Axel Hellmann laut Pressemitteilung.

Auslöser dieser Protestaktionen ist der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA. Der 46-Jährige war am 25. Mai in Minneapolis (US-Bundesstaat Minnesota) bei einem brutalen Polizeieinsatz ums Leben gekommen, nachdem ein Polizist beinahe neun Minuten lang auf dem Genick des Afroamerikaners gekniet hatte. Der erneute Fall von Polizeigewalt gegen einen Schwarzen sorgte weltweit für Proteste gegen Rassismus.