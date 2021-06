Die deutsche Nationalmannschaft hat unmittelbar vor Anpfiff ihres EM-Achtelfinals gegen England am Dienstag mit dem Kniefall ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Wie angekündigt, gingen die Spieler um Kapitän und Torwart Manuel Neuer vor Spielbeginn im Wembley-Stadion in London auf die Knie, um ihre Verbundenheit mit der Black-Lives-Matter-Bewegung zum Ausdruck zu bringen. Neuer hatte am Montag bekanntgegeben, dass die DFB-Auswahl diese Geste vor Anpfiff zeigen würde - genau wie die Mannschaft des englischen Nationaltrainers Gareth Southgate. Auch Bundestrainer Joachim Löw kniete. Anzeige

"Für uns war es gar keine Frage. Wir finden es gut, dass man sich so positioniert. Sie stehen für Toleranz und Offenheit, da mussten wir gar nicht lange darüber nachdenken", hatte Neuer am Montag mit Blick auf die deutschen Nationalspieler aus der Premier League, wo die Geste seit Monaten eine Art Ritual ist, gesagt. Auch Löw hatte sich geäußert. "Natürlich stehen wir für diese Werte und finden es richtig, für diese Werte einzustehen. Die Mannschaft hat darüber diskutiert und besprochen, was zu tun ist. Sie werden den Kniefall machen, das ist ein starkes Zeichen", so Löw.