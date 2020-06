Zeichen gegen Rassismus: Mainz-Profi Kunde Malong kniet beim Tor-Jubel gegen Eintracht Frankfurt

Der Mainzer Mittelfeldspieler Pierre Kunde Malong hat nach seinem Tor zur 2:0-Führung im Bundesligaspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Der 24-Jährige ging nach dem Treffer in der 77. Minute auf ein Knie - mit dieser Geste hatte 2016 bereits NFL-Profi Colin Kaepernick in den USA gegen Polizeigewalt und Rassismus protestiert.

In der Bundesliga hatten in der vergangenen Woche mehrere Profis mit Gesten an den Tod des Afroamerikaners George Floyd in Folge eines brutalen Polizeieinsatzes erinnert - auch der Gladbacher Marcus Thuram kniete nach seinem Treffer gegen Union Berlin (4:1). Eine Bestrafung dafür gibt es nach einer entsprechenden DFB-Entscheidung nicht.

Seine Linie wollte das DFB-Gremium auch bei neuerlichen Anti-Rassismus-Aktionen an den kommenden Spieltagen beibehalten - also droht auch Kunde für sein Statement keine Sanktion. "Natürlich hat der DFB-Kontrollausschuss stets die Vorgaben der FIFA-Fußballregeln und der DFB-Ordnungen im Blick. Im konkreten Fall handelt es sich aber um gezielte Anti-Rassismus-Aktionen der Spieler, die sich damit für Werte starkmachen, für die der DFB ebenfalls steht und immer eintritt“, sagte Anton Nachreiner, der Vorsitzende des Kontrollausschusses. "Daher werden keine Verfahren eingeleitet, auch bei vergleichbaren Anti-Rassismus-Aktionen in den nächsten Wochen nicht."

Sancho, McKennie, Thuram und Co.: Bundesliga-Stars protestieren gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA Gerechtigkeit für den ermordeten George Floyd: BVB-Profi Jadon Sancho mit einer klaren Botschaft nach seinem Treffer zum 2:0 gegen den SC Paderborn am 29. Bundesliga-Spieltag. ©

Mainz feiert ersten Sieg seit Ende der Corona-Zwangspause