Als Zeichen für Vielfalt: Mercedes startet in Formel 1 mit schwarzem Auto - Hamilton: "Spannung steigt"

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton geht in einem Mercedes mit schwarzer Lackierung auf die Jagd nach seinem achten WM-Titel. Wie die Silberpfeile bei der Präsentation des neuen Wagens am Dienstag im englischen Brackley bekanntgaben, soll damit weiterhin ein Zeichen für den Einsatz des Teams für mehr Vielfalt und Integration gesetzt werden. „Dieses Thema bleibt also auch in den kommenden Jahren weiterhin in unserem Fokus, dann werden wir auf dem Fundament aufbauen, das wir in den vergangenen Monaten gelegt haben“, sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff.

