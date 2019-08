"Ich will zeigen, was ich draufhabe": 96-Neuzugang Jannes Horn im SPORTBUZZER-Interview (Teil 2)

Wenn ich das Spiel in Wiesbaden sehe, meine ich, ja. Aber die Erwartungshaltung war in Köln viel höher. Da wurde uns von Tag eins an eingeschärft: Wir müssen aufsteigen. Wir sind da jetzt ein Stück weit gelassener.

Ich will zeigen, was ich drauf habe. Wenn es mit dem Aufstieg klappen sollte, wäre das super. Wenn wir so spielen sollten wie in Wiesbaden, gewinnen wir auch gegen Fürth. Für mich war es top, dass der Trainer mich direkt eingewechselt hat.

Wo spielen Sie am liebsten?

Ich bin Gott sei Dank flexibel. Am liebsten spiele ich Linksverteidiger, ich liebe es auch, in der Dreierkette links zu spielen. In der Pampersliga bei Rot-Weiß Braunschweig war ich Stürmer, in Wolfsburg Zehner, in der U17 Innenverteidiger, in der U19 Linksverteidiger. Der klassische Weg. (lacht)

Wann haben Sie angefangen?

Ich bin als kleiner Junge schon mit dem Ball eingeschlafen. Mein Vater An­dreas hat mich zuerst mit drei oder vier Jahren trainiert. Man hat schon früh gemerkt, dass das mehr für mich ist als ein Hobby.

Haben Sie schon eine Wohnung?

Wir schauen uns vier Wohnungen oder Häuser an. Wir suchen was mit Garten, weil wir zwei französische Bulldoggen haben. Emmy und Shane. Ich hoffe, dass es vielleicht schon am 1. September so weit ist.