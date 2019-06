Zeit für ein Foto: So verbringen die Profis von Hannover 96 ihren Sommerurlaub

Sommer, Sonne, Selfie-Zeit: Die 96-Profis genießen ihren Urlaub und lassen auch die Fans teilhaben an den Reisen – mit Schnappschüssen in sozialen Netzwerken wie In­stagram. Ein paar Beispiele: Während Timo Hübers ganz entspannt und unaufgeregt auf Sylt urlaubt (im Pullover!), lässt sich Jonathas in seiner brasilianischen Heimat die Sonne auf den tätowierten Körper scheinen – mit leckerem Essen und schönem Spruch dazu: „Leb dein Leben positiv.“

Landsmann Walace genießt ebenfalls luxuriös und mit Fußballfreunden – von links: Leverkusens Wendell, Kanu (früher Standard Lüttich) und der Ex-Münchner Dante. Matthias Ostrzolek war erst in Ibiza und ist mittlerweile in Singapur angekommen, Blick über die Stadt inklusive.

Korb und Weydandt in Amerika

Außenverteidiger-Kollege Julian Korb lässt es sich in Los Angeles gut gehen. Auch Hendrik Weydandt ist in den USA und für amerikanische Verhältnisse ganz in der Nähe. Bei Instagram veröffentlichte er ein Video von einem Helikopterflug mit Blick auf die berühmte rote Golden Gate Bridge in San Francisco. Die 96-Profis genießen die Urlaubszeit noch für ein paar Tage, am 17. Juni geht dann die Vorbereitung für die kommende Zweitligasaison los. Bis dahin: Gute Reise und gute Erholung.