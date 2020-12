Zeit für neue Handschrift? So sehr stört die Corona-Pause die drei neuen Landesliga-Trainer

Willi Feer (SSV Vorsfelde) Durch die Verlegung der Partie gegen Eintracht Braunschweig II wegen Corona-Fällen im Umfeld der Gäste hat der SSV eine Partie weniger absolviert als die meisten Konkurrenten, steht ohne Niederlage auf Rang vier. Seit Burkhard Kick im Sommer zurückgetreten war, hat Willi Feer das Sagen beim SSV. Der erfahrene Coach sieht die Saison-Unterbrechung allerdings nicht als Problem, was die Beziehung zwischen Trainer und Team angeht. "Erstens hatten wir gar nicht so viele Neuzugänge, zweitens können alle, die gekommen sind, Fußball spielen, sie wissen, wie der Fußball funktioniert", so Feer. Anzeige Als Trainer sei er deshalb nicht so sehr gefordert, sein System ins Team zu bringen, "es dauert kein halbes Jahr, seine Spiel-Philosophie einzubringen", sagt Feer. Der Coach würde lieber in die Feinabstimmung gehen. "Kann ein Dustin Reich zusammen mit Kevin Schulze als Stürmer spielen? Ist er vielleicht mit Yannik Ehrhoff besser? Da ist der Trainer gefordert. Viel haben wir sonst nicht verändert", erklärt der Coach. Lediglich die Grundordnung haben er und Co-Trainer Frank Pichatzek etwas angepasst. Feer betont: "Es hat schon in der Vorbereitung super funktioniert. Wir sind auf einem guten Weg." Positiv: Durch die lange Pause dürfte Vorsfelde zum Rückrunden-Start erstmals einen komplett gesunden Kader zur Verfügung haben - "die Verletzten haben uns schon ein bisschen gehindert", sagt Feer.

Sajmir Zaimi (SSV Kästorf) Die Corona-Pause kommt für Kästorf wohl am ungelegensten. Vier Spiele, drei deutliche Siege und ein Remis, der SSV hat unter seinem neuen Coach Sajmir Zaimi, der das Amt im Sommer von Georgios Palanis übernommen hatte, direkt losgelegt wie die Feuerwehr - und überwintert auf Platz 2. "Wir sind super reingekommen in die Saison. Da läuft es richtig gut, und dann gibt's die Unterbrechung. Das ist natürlich ärgerlich", moniert Zaimi. "Aber die Gesundheit geht eben vor." Für ihn wird es vor allem darum gehen, diese starke Form seines Teams - und natürlich seines Top-Knipsers Jannes Drangmeister - über die ewig lange Winterpause hinweg zu konservieren. Der Coach befürchtet aber nicht, dass der Lauf jetzt wegen Corona endet: "Das glaube ich nicht, dass das passiert. Ich halte viel Kontakt zum Team, auch der Vorstand ist mit dabei. Die Stimmung in der Mannschaft ist nach wie vor sehr gut." Dazu gibt's Trainingspläne, die SSV-Spieler seien aber auch zum größten Teil sehr diszipliniert, was Fitness angeht, so der Trainer. "Aber wir übertreiben es auch nicht mit den Übungen", sagt Zaimi. "Wer allerdings mehr machen will, kann sich gern bei mir melden..." Und stoßen im Winter noch Neue zum Team? Das sei kein Muss, so Zaimi. "Aber wenn wir wirklich Verstärkung bekommen können, darf man nie 'nein' sagen." Doch etwas Konkretes gebe es noch nicht. Und außerdem: "Wir haben zwar keinen großen, aber einen guten und stabilen Kader", lobt der SSV-Coach. "Der Aufstieg ist auch nicht unser oberstes Ziel, wir wollen vor allem oben mitspielen. Bei einem Neuen müsste schon alles genau passen."