„Zeit für radikale Veränderungen“: So reagieren die RB-Fans auf Leipzigs 1:3 gegen Bayer

Leipzig. Nach der 5:0-Gala in Brügge waren RB Leipzig s Fans noch voller Zuversicht, doch am Sonntag gab es mit dem 1:3 gegen den Ligakonkurrenten aus Leverkusen den nächsten, herben Rückschlag. Ein defensiv komplett unterlegenes RB konnte von Glück sagen, dass die Niederlage nicht höher ausfiel. Der Wind hat sich gedreht, für die Mannschaft und den Cheftrainer Jesse Marsch, und das zum wiederholten Mal.

„Anspruch und Leistung meilenweit entfernt. 18 Punkte aus 13 Liga-Spielen. So langsam gehen einem die Argumente aus“, twitterten die rb-fans.de und trafen damit die Gefühlslage der meisten RB-Anhängerinnen und -Anhänger am Abend des ersten Advents auf den Punkt. Gegen Leverkusen ließen die Leipziger Durchschlagsvermögen und den letzten Willen zum Sieg vermissen und schlitterten mal wieder in die Krise. Obwohl Achim Beierlorzer dieselbe Startelf wie gegen Brügge aufbot, war Leverkusen von Beginn an wacher und ließ sich auch durch den aberkannten Führungstreffer von Moussa Diaby nicht aus dem Konzept bringen.