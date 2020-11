"Zeit mit der Familie verbringen“: Boxer Artur Mann beendet seine Profikarriere

Der Cruisergewichtler zieht es vor, in Hannover einem geregelten Arbeitsleben nachzugehen. Seit dem 2. November arbeitet er als Produktionshelfer bei VW in Stöcken.

Artur Mann, Boxprofi aus Ronnenberg, beendet seine Karriere. „Das hat einige Gründe. Ich hatte nicht mehr den Willen und die Motivation, oben anzugreifen. Dazu die Corona-Krise. Ich will einfach mehr Zeit mit der Familie verbringen“, sagt Mann.

Der 30-Jährige blickt auf eine sehr erfolgreiche Karriere als Boxer zurück. In seinen fünf Jahren als Profi absolvierte er 18 Kämpfe und gewann 17, neun davon durch K.o.

Deutlicher Sieg zum Abschied

Die einzige Niederlage war gleichzeitig seine bitterste. Im März 2019 verlor er gegen den Südafrikaner Kevin Lerena den Kampf um den WM-Titel des Verbandes IBO.

Zuletzt war Mann beim Boxstall Agon Sports in Berlin unter Vertrag. Seinen letzten Kampf am 12. Juni in Berlin unter Corona-Bedingungen gewann er gegen Rad Rashid.