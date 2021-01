Die Zeit wird langsam knapp: Ist die Hinrunde in Sachsens Amateur-Ligen noch zu schaffen?

"Hauptsache, es geht irgendwann wieder los"

In der Oberliga sieht es noch vergleichsweise gut aus, denn in Staffel Süd sind immerhin schon zehn Spieltage ausgetragen, es fehlen bis zur eigentlichen Saisonhalbzeit also nur noch sieben. Viel kritischer ist die Lage in der Sachsenliga. Dadurch, dass sie wegen der auch schon „virusgeschädigten“ Saison 2019/20 auf 22 Teams aufgestockt worden ist, fehlen dort jetzt noch stattliche 14 Spieltage bis zur Vollendung der 1. Halbserie. Bis zur Corona bedingten Saisonunterbrechung Ende Oktober sind erst sieben Runden ausgetragen worden. Wenn das Minimalziel noch erreicht werden soll, müsste der Spielfaden spätestens am Osterwochenende wieder aufgenommen werden. Denn Spiele an Wochentagen sind für die meisten Landesligisten arbeitsbedingt kaum möglich.