Zeit ist zu knapp: Hürde Heidenheim kommt für 96-Verteidiger Hübers noch zu früh

Seit dem Auswärtsspiel in Fürth plagt sich Verteidiger Timo Hübers mit Knieproblemen herum. Am Mittwoch soll er wieder voll ins Training einsteigen. Ein Einsatz für Hannover 96 im Spiel gegen Heidenheim am Wochenende kommt aber zu früh. Auch Linton Maina hat nach wie vor Verletzungssorgen.