Zeitdruck beim FC Chelsea um Thomas Tuchel in der Champions League – Geisterspiel droht

Am Ende eines eigentlich wunderbaren Abends bedurfte es nur einer Frage, um Thomas Tuchel die Laune zu vermiesen. "Danke, dass Sie mir den Abend ruinieren", antwortete der Trainer des von Sanktionen der britischen Regierung geplagten FC Chelsea nach dem Erreichen des Viertelfinals in der Champions League. Die Frage zielte darauf ab, was Tuchel davon halte, dass sein Team eben dort womöglich vor leeren Rängen spielen muss. "Ich war in so guter Stimmung. Können wir darüber reden, wenn es bestätigt ist? Lasst uns warten, bis die Bestätigung bestätigt ist."

