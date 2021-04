Zeitweise auf Augenhöhe: SC DHfK Leipzig unterliegt bei Spitzenreiter Flensburg

Flensburg. Hektik und Unsicherheit dominierten am Sonntag den Beginn des Bundesligaspiels zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem SC DHfK Leipzig . Vielleicht waren die Teams durch ihre ungewöhnlich langen Pausen aus dem Rhythmus gekommen, doch lange brauchten die norddeutschen Stars nicht, um sich wieder auf ihrem überragenden Niveau einzufinden. Nach knapp 20 Minuten hatte das Team von Coach Maik Machulla die Kontrolle übernommen und fand auf jede Idee der Gäste eine clevere Antwort. Die Leipziger waren über die vollen 60 Minuten lediglich in der Verteidigung auf Augenhöhe und mussten sich am Ende zu Recht mit 23:29 (8:13) geschlagen geben.

Sachsen machen sich das Leben selber schwer

„Ihr habt das fantastisch verteidigt am Kreis und im 1:1“, lobte André Haber in seiner ersten Auszeit und fragte Luca Witzke: „Was spielen wir jetzt?“ Ein Zeichen, dass Witzke nicht nur für seine Torgefahr sondern auch für seine Führungsstärke und sein Spielverständnis geschätzt wird. „Luca macht jede Woche noch einen Schritt nach vorne“, lobte auch DHfK-Manager Karsten Günther am Sky-Mikrofon. Auch auf der Platte übernahm der 22-Jährige Verantwortung und sagte sogar Führungsspieler Philipp Weber die Spielzüge an. „Wenn ich auf der Spielmacher-Position eingesetzt werde, dann ist auch klar, dass ich die Ansagen mache – egal, wer auf der halblinken oder rechten Position steht“, erklärte Witzke locker.