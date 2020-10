Vor Zenit-Spiel: BVB-Trainer Lucien Favre lässt Torwart-Frage offen und erklärt Leistungsloch von Jadon Sancho

Lucien Favre hat sich eine Baustelle aufgemacht - oder Spaß daran gefunden, die Journalisten aufs Glatteis zu führen. Vor dem Spiel von Borussia Dortmund in der Champions League hat der Schweizer-Trainer wieder einmal offen gelassen, welchen seiner beiden Landsmänner er am Mittwoch im Tor aufstellen wird: Marwin Hitz oder Roman Bürki.

"Roman ist nicht mehr verletzt und nicht mehr krank", sagte Favre am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Zenit. Eine klare Nummer eins wollte er allerdings nicht benennen. "Ich spreche nicht über unsere Mannschaft", sagte er. Die Baustelle hatte sich der Trainer zuletzt selbst aufgemacht, nachdem er Hitz bei Lazio Rom und in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim spielen ließ, obwohl Bürki längst wieder fit war. Im Revierderby am vergangenen Wochenende gegen den FC Schalke spielte Bürki hingegen wieder - und Hitz saß auf der Bank.

Schon am Samstag stellte BVB-Sportdirektor Michael Zorc klar: "Wir haben es mehrfach erklärt, dass Roman erst krankheitsbedingt gefehlt hatte und dann etwas an der Hüfte hatte", sagte der Dortmund-Chef, der im Gegensatz zu Favre eine deutliche Aussage traf: "Für mich ist die Sache klar. Roman war die letzten Jahre die Nummer eins. Es gibt aus meiner Sicht nicht viel Grund dazu, das zu ändern." Zorc fügte allerdings an, dass der Coach das letzte Wort habe: "Aber am Ende stellt immer der Trainer auf." Wer am Mittwoch im Tor stehen wird, wird sich also gegen 20 Uhr zeigen, wenn die Aufstellungen herausgegeben werden.