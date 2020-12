Zenit St. Petersburg gegen Borussia Dortmund live im TV und Online-Stream sehen

In der Bundesliga trat der BVB zuletzt durch ein 1:1 gegen Eintracht Frankfurt auf der Stelle. Auf internationaler Ebene können es die Schützlinge von Trainer Lucien Favre besser nun machen. Am Dienstag winkt der Borussia bei der Auswärtsaufgabe gegen Zenit St. Petersburg der Gruppensieg in der Champions League (18.55 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Mit zehn Punkten aus fünf Partien ist der BVB als Erster einen Punkt vor Verfolger Lazio Rom in einer guten Ausgangsposition, darf sich gegen die bereits sicher ausgeschiedenen Russen jedoch keinen Ausrutscher leisten.

