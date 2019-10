Zenit St. Petersburgs Trainer Sergei Semak: "Es gefällt mir, was Leipzig macht"

Mit Zenit St. Petersburg wartet am Mittwoch (18.55 Uhr) in der Champions League ein echter Brocken auf RB Leipzig. Der amtierende russische Meister hat jede Menge internationale Erfahrung und führt die Tabelle der Gruppe G nach einem Sieg gegen Benfica Lissabon und einem Unentschieden gegen Olympique Lyon mit vier Punkten an. In der russischen Liga steht Zenit nach 13 Spieltagen punktgleich (29) mit Lokomotive Moskau auf Platz 2. Am vergangenen Wochenende gelang ein 6:1-Heimsieg gegen Rostow.