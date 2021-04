Kommentar zum Zerfall der Super League: Der Fußball siegt, die Zweifel bleiben

Es ist der größte Sieg für den Fußball seit Jahren! Die perversen Pläne zur Gründung einer neuen europäischen Super League verschwinden nach 48 Stunden wieder dort, wo sie hingehören: im Papierkorb. Nach heftigen Reaktionen aus diversen gesellschaftlichen Bereichen, Fanaufständen und Strafandrohungen der UEFA fiel das milliardenschwere Kartenhaus in sich zusammen. Weil endlich mal (fast) alle zusammenstanden und zeigten, welche Kraft der Fußball tatsächlich entwickeln kann, wenn dies der Fall ist. Also ist nun alles wieder gut? Mitnichten!

Alleine die erste Reaktion von Aleksander Ceferin lässt Böses erahnen. Der UEFA-Boss hielt nach dem Rückzug der Premier-League-Klubs eine Lobeshymne ab, vor allem Richtung Manchester City, die vorgelegt hatten. Er freue sich, City wieder "in der europäischen Fußballfamilie begrüßen zu dürfen" und habe nie an der "Klugheit" des Scheichklubs gezweifelt, sie seien "ein Gewinn für den Fußball", so Ceferin. Gilt dies dann auch für alle anderen Vereine, die zuerst den absurden Plan entwarfen und nun kalte Füße bekamen?