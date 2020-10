"Zermürbungskampf": Das sagen die Trainer zum Havelser Sieg gegen Hannover 96 II

Kampf und Fouls und weh tut so ein Derby auch. Der TSV Havelse steht nach dem 2:0 am Freitagabend gegen Hannover 96 II an der Spitze der Regionalliga-Gruppe. Aber Rechtsverteidiger Marco Schleef verletzte sich schwer am Knie. „Das tut mir richtig weh für Marco, deshalb kann ich mich nicht so richtig freuen über die gute Leistung“, sagte TSV-Trainer Jan Zimmermann.

Es ging gleich schmerzhaft los: 96-Stürmer Thilo Töpken feuerte den Ball nach 50 Sekunden ins Gesicht von Havelse-Keeper Norman Quindt. „Gut gehalten“, sagte Zimmermann schmunzelnd. „Danach haben wir dem Spiel unseren Stempel aufgedrückt.“